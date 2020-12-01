В СК РФ опровергли информацию о проверке реплики Навального на экстремизм

В Следственном комитете опровергли информацию о начале проверки высказываний российского блогера Алексея Навального в эфире радио «Эхо Москвы» на экстремизм.

В апреле Навальный рассуждал в эфире программы «Разворот» о том, какую помощь необходимо оказывать россиянам в период пандемии кронавируса. Во время своего выступления он нелестно отозвался о российской власти. В частности, Алексей Навальный сказал, что «такую власть надо свергать».

Сегодня СМИ сообщили со ссылкой на анонимный источник, что Следственный комитет приступил к проверке реплики Алексея Навального по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Однако данная информация, как указали в СК, является фейком.

«Следственный комитет всегда оперативно информирует общественность обо всех значимых доследственных проверках и уголовных делах, находящихся в производстве ведомства. В связи с чем в очередной раз обращаю внимание средств массовой информации на то, что надо распространять только проверенные сообщения, исходящие от официальных источников, а не ссылаться на анонимные источники, которые иногда преднамеренно используют ложную информацию для привлечения внимания к отдельным персонам», — отметили в пресс-службе СК РФ.

