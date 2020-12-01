найти ×
   
  • USD +0.12
    76.32
  • EUR +0.11
    91.31
СохранитьСохранено0
×

102676

Ученые придумали, как сделать иммунотерапию при раке более эффективной

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© my SCImage / 2020 EPFL

© my SCImage / 2020 EPFL

Международная команда ученых опубликовала исследование, в котором описывается новый метод, позволяющий сделать иммунотерапию при онкологии более эффективной.

Команда разработала микрочастицы, содержащие лекарственные препараты, которые высвобождаются только тогда, когда Т-клетки встречаются с раковыми клетками.

Не всегда иммунитет человека способен самостоятельно бороться с опухолью. Иммунотерапия может с помощью лекарств, которые активизируют дополнительные иммунные клетки к опухолевому участку, помочь справиться с раком. Но не всегда такой терапии достаточно. А если переборщить, организм не справится с нагрузкой, пишут ученые.

В то время как большинство методов иммунотерапии используют биохимические сигналы для запуска высвобождения лекарств, новая система опирается на другой триггер. Когда Т-клетки вступают в контакт с раковыми клетками, они их разрушают, высвобождая лекарства, а также применяя механическое воздействие.

Оно срабатывает только тогда, когда Т-клетки касаются раковых клеток. Это важно, чтобы агрессивная терапия не распространялась на здоровые клетки.

Этот метод был протестирован на человеческих клетках в лабораторных условиях и на живых мышах. Новая технология показала эффективность в обоих случаях. Ученые намерены развивать технологию.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Как продлить жизнь ноутбуку
1010828читать позжечитаю позже
Еда
Стоит ли ругать себя за лишний кусок торта
3012638читать позжечитаю позже

главное


История
Коллекционер из США решил расстаться с архивом старых китайских фотографий

Уникальное собрание насчитывает около 20 тысяч снимков.

4015081читать позжечитаю позже

Экология
Не спится: крупный медведь-шатун попал на камеру на Камчатке26 ноября

Зверь решил перед зимней спячкой немного порыбачить.

0015836читать позжечитаю позже