Ученые придумали, как сделать иммунотерапию при раке более эффективной

Международная команда ученых опубликовала исследование, в котором описывается новый метод, позволяющий сделать иммунотерапию при онкологии более эффективной.

Команда разработала микрочастицы, содержащие лекарственные препараты, которые высвобождаются только тогда, когда Т-клетки встречаются с раковыми клетками.

Не всегда иммунитет человека способен самостоятельно бороться с опухолью. Иммунотерапия может с помощью лекарств, которые активизируют дополнительные иммунные клетки к опухолевому участку, помочь справиться с раком. Но не всегда такой терапии достаточно. А если переборщить, организм не справится с нагрузкой, — пишут ученые.

В то время как большинство методов иммунотерапии используют биохимические сигналы для запуска высвобождения лекарств, новая система опирается на другой триггер. Когда Т-клетки вступают в контакт с раковыми клетками, они их разрушают, высвобождая лекарства, а также применяя механическое воздействие.

Оно срабатывает только тогда, когда Т-клетки касаются раковых клеток. Это важно, чтобы агрессивная терапия не распространялась на здоровые клетки.

Этот метод был протестирован на человеческих клетках в лабораторных условиях и на живых мышах. Новая технология показала эффективность в обоих случаях. Ученые намерены развивать технологию.