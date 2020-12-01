Ученые придумали, как сделать иммунотерапию при раке более эффективной
- 01 декабря 2020, 12:36
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Международная команда ученых опубликовала исследование, в котором описывается новый метод, позволяющий сделать иммунотерапию при онкологии более эффективной.
Команда разработала микрочастицы, содержащие лекарственные препараты, которые высвобождаются только тогда, когда Т-клетки встречаются с раковыми клетками.
Не всегда иммунитет человека способен самостоятельно бороться с опухолью. Иммунотерапия может с помощью лекарств, которые активизируют дополнительные иммунные клетки к опухолевому участку, помочь справиться с раком. Но не всегда такой терапии достаточно. А если переборщить, организм не справится с нагрузкой, — пишут ученые.
В то время как большинство методов иммунотерапии используют биохимические сигналы для запуска высвобождения лекарств, новая система опирается на другой триггер. Когда Т-клетки вступают в контакт с раковыми клетками, они их разрушают, высвобождая лекарства, а также применяя механическое воздействие.
Оно срабатывает только тогда, когда Т-клетки касаются раковых клеток. Это важно, чтобы агрессивная терапия не распространялась на здоровые клетки.
Этот метод был протестирован на человеческих клетках в лабораторных условиях и на живых мышах. Новая технология показала эффективность в обоих случаях. Ученые намерены развивать технологию.
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