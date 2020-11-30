Чиновники с иностранным гражданством не получат доступ к гостайне

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, запрещающий определенной категории лиц занимать государственные и муниципальные должности с допуском к гостайне.

Запрет касается лиц без российского гражданства и россиян с иностранным гражданством или видом на жительство за рубежом.

Таким образом, данный законопроект вносит в Трудовой Кодекс (ТК) РФ новую главу.

Согласно предлагаемым нормам, российские чиновники обязаны уведомить работодателя об отсутствии гражданства РФ и наличии либо иностранного гражданства, либо иных указанных документов не позднее 10 дней со дня вступления закона в силу, говорится в пояснительной записке.

Кроме того, сотрудники, лишившиеся российского гражданства или получившие право постоянного проживания на территории иностранного государства, обязаны не позднее 5 дней с момента изменения своего статуса уведомить об этом своего работодателя.

Сохранить должность такие работники смогут, если не позднее 20 рабочих дней со дня вступления закона в силу предоставят работодателю документы, подтверждающие их намерение получить гражданство РФ или прекратить действие иностранного гражданства и других документов, дающих право на постоянное проживание за рубежом.

В том случае, если эти условия не будут выполнены, трудовой договор с такими работниками должен быть расторгнут в течение шести месяцев со дня вступления данного закона в силу.

Как писал ранее ridus.ru, глава комитета Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев направил в органы исполнительной власти несколько запросов, в которых просит проверить депутатов ГД РФ на возможное наличие двойного гражданства.

Конституция РФ запрещает депутатам Думы и некоторым другим должностным лицам иметь иностранное гражданство или вид на жительство. В конце июля этого года руководство ГД РФ уже пыталось получить информацию о депутатах с двойным гражданством через Центризбирком, но оказалось, что эти сведения не входят в его компетенцию. Изначально председатель Госдумы Володин планировал проверить 14 депутатов.