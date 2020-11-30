найти ×
   
  • USD +0.34
    76.20
  • EUR +0.74
    91.20
СохранитьСохранено0
×

102451

Чиновники с иностранным гражданством не получат доступ к гостайне

Small f1a6d446e0
© Александр Река/ТАСС

© Александр Река/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, запрещающий определенной категории лиц занимать государственные и муниципальные должности с допуском к гостайне.

Запрет касается лиц без российского гражданства и россиян с иностранным гражданством или видом на жительство за рубежом.

Таким образом, данный законопроект вносит в Трудовой Кодекс (ТК) РФ новую главу.

Согласно предлагаемым нормам, российские чиновники обязаны уведомить работодателя об отсутствии гражданства РФ и наличии либо иностранного гражданства, либо иных указанных документов не позднее 10 дней со дня вступления закона в силу, говорится в пояснительной записке.

Кроме того, сотрудники, лишившиеся российского гражданства или получившие право постоянного проживания на территории иностранного государства, обязаны не позднее 5 дней с момента изменения своего статуса уведомить об этом своего работодателя.

Сохранить должность такие работники смогут, если не позднее 20 рабочих дней со дня вступления закона в силу предоставят работодателю документы, подтверждающие их намерение получить гражданство РФ или прекратить действие иностранного гражданства и других документов, дающих право на постоянное проживание за рубежом.

В том случае, если эти условия не будут выполнены, трудовой договор с такими работниками должен быть расторгнут в течение шести месяцев со дня вступления данного закона в силу.

Как писал ранее ridus.ru, глава комитета Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев направил в органы исполнительной власти несколько запросов, в которых просит проверить депутатов ГД РФ на возможное наличие двойного гражданства.

Конституция РФ запрещает депутатам Думы и некоторым другим должностным лицам иметь иностранное гражданство или вид на жительство. В конце июля этого года руководство ГД РФ уже пыталось получить информацию о депутатах с двойным гражданством через Центризбирком, но оказалось, что эти сведения не входят в его компетенцию. Изначально председатель Госдумы Володин планировал проверить 14 депутатов.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Миссия невыполнима-3: и снова авантюры котов попали на видео
32053671читать позжечитаю позже
Юмор
«Снимите меня с этой штуки»: как белка «покрутилась в колесе»
2016262читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
«Угроза из прошлого»: ученых шокировало число древних вирусов в сырой нефти

Некоторые из них старше человечества, и у нас к ним просто нет иммунитета.

208610читать позжечитаю позже

Здоровье
Степень защиты 15–20%: ученые оценили эффект масок против COVID-1919 ноября

По их данным, показатель получился «весьма умеренным».

1011610читать позжечитаю позже