Мособлдума готова потратить на аренду автомобилей почти 300 млн рублей

В 2021 году Московская областная дума запланировала потратить на аренду автомобилей до 300 миллионов рублей.

Как следует из данных портала госзакупок, речь идет о 79 легковых машинах черного или темно-синего цвета, а также о пассажирских микроавтобусах и автобусах.

Уточняется, что указанный транспорт должен быть не ранее 2017 года выпуска, а некоторые авто — не ранее 2019 года выпуска.

Также отмечается, что услуги по аренде должны оказываться по рабочим дням в соответствии с производственным календарем на 2021 год.

Заказчик обращает внимание, что при оказании услуг исполнитель обязан обеспечить квалифицированного водителя и его опрятный вид (костюм, рубашка, галстук). Кроме того, в качестве требования указано уважительное отношение к пассажирам, выбор оптимального маршрута следования, а также безопасное и безаварийное управление автомобилем.

Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 299,8 млн рублей. Как отмечает «РИА Новости», это средства бюджета Московской области на 2021 год.

Проведение аукциона намечено на 8 декабря.

Ранее сообщалось, что депутаты от фракции ЛДПР разработали законопроект, предусматривающий освобождение владельцев машин с синими проблесковыми маячками (мигалками) от штрафов, выписанных на основе данных с дорожных камер.

