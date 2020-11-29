Мособлдума готова потратить на аренду автомобилей почти 300 млн рублей
- 29 ноября 2020, 23:02
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В 2021 году Московская областная дума запланировала потратить на аренду автомобилей до 300 миллионов рублей.
Как следует из данных портала госзакупок, речь идет о 79 легковых машинах черного или темно-синего цвета, а также о пассажирских микроавтобусах и автобусах.
Уточняется, что указанный транспорт должен быть не ранее 2017 года выпуска, а некоторые авто — не ранее 2019 года выпуска.
Также отмечается, что услуги по аренде должны оказываться по рабочим дням в соответствии с производственным календарем на 2021 год.
Заказчик обращает внимание, что при оказании услуг исполнитель обязан обеспечить квалифицированного водителя и его опрятный вид (костюм, рубашка, галстук). Кроме того, в качестве требования указано уважительное отношение к пассажирам, выбор оптимального маршрута следования, а также безопасное и безаварийное управление автомобилем.
Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 299,8 млн рублей. Как отмечает «РИА Новости», это средства бюджета Московской области на 2021 год.
Проведение аукциона намечено на 8 декабря.
Ранее сообщалось, что депутаты от фракции ЛДПР разработали законопроект, предусматривающий освобождение владельцев машин с синими проблесковыми маячками (мигалками) от штрафов, выписанных на основе данных с дорожных камер.
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