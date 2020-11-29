В Петербурге состоялся несогласованный с властями концерт группы «Чиж & Сo»

В одном из клубов Петербурга с нарушением санитарных норм по COVID-19 прошел концерт группы «Чиж & Co».

Более того, его проведение не было согласовано с городскими властями, сообщает комитет по культуре.

При этом действующие в Петербурге ограничения по коронавирусу предусматривают согласование с этим комитетом культурных и зрелищных мероприятий численностью более 50 человек.

Отмечается также, что ведомство осуществляет выборочные проверки мероприятий на предмет соблюдения санитарных норм на фоне пандемии.

Концерт группы «Чиж & Co» состоялся 28 ноября в клубе «А2», несмотря на то, что организаторам было отказано в его согласовании. «Выездная проверка с участием органов власти показала, что организаторами были нарушены действующие эпидемиологические правила», — сообщается на официальной странице комитета по культуре в соцсети «ВКонтакте».

В настоящее время составляются протоколы, фиксирующие допущенные нарушения.

Ранее ведомство сообщило также о дополнительной проверке соблюдения ограничений по коронавирусу на прошедшем в Петербурге концерте Басты (Василия Вакуленко). Поводом для этого стали жалобы пользователей соцсетей.

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При этом в комитете обратили внимание, что концерт Басты был согласован, а вместимость зала не превышала 50%. Кроме того, организаторы заменили танцпол на партер с сидячими местами.

Как писал ранее ridus.ru, пандемия коронавирусной инфекции оставила большинство отечественных артистов без работы и денег. Некоторые из них записывают новые песни, однако не могут их продвинуть из-за закрытия концертных площадок и других ограничительных мер, заявил концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров.

В итоге Кристина Орбакайте, Валерия, Леонид Агутин и Анжелика Варум, которые раньше запрашивали за свои выступления на частных праздниках в районе 3,5 миллионов рублей, вынуждены были сократить эти суммы вдвое.

В преддверии новогодних корпоративов отечественные звезды шоу-бизнеса раскрыли размеры своих гонораров за выступление. Так, например, выступление лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова обойдется в 150 тысяч долларов, при этом музыкант согласен сдать тест на COVID перед выступлением.

