Видео: болид гонщика «Формулы-1» Грожана врезался в стену и загорелся

Гонка Гран-при Бахрейна «Формулы-1» была приостановлена из-за аварии.

Выступающий с 2016 года за Haas 34-летний французский автогонщик Ромен Грожан вылетел с трассы и врезался в заграждение.

В результате его болид загорелся.

Авария произошла на первом круге после столкновения с болидом российского гонщика Даниила Квята.

Грожана госпитализировали, у него диагностировали небольшие ожоги конечностей, сообщила в Twitter команда Haas. «У Ромена есть небольшие ожоги на руках и лодыжках, но в остальном он в порядке. Он сейчас у врачей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что гонщик самостоятельно покинул машину и сел в медицинский автомобиль. Все остальные пилоты вернулись на пит-лейн, однако гонка пока не возобновлена.





В «Формуле-1» француз провел восемь сезонов, десять раз он поднимался на подиум.