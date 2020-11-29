На охоте случайно застрелили замначальника отдела МЧС по Уфе

Во время охоты, проходившей в районе деревни Красный Восток в Аургазинском районе Башкирии, случайным выстрелом был убит 39-летний Ренат Абдульманов, занимавший пост заместителя начальника отдела МЧС по Уфе.

Он находился среди пяти охотников, устроивших засаду на лосей.

Мужчины спокойно поджидали свою жертву, пока животное не показалось им на глаза. Один из охотников тут же стал палить по зверю, заранее не удостоверившись, что в той стороне нет никого из людей.

В результате пуля случайно попала в грудь Абдульманову. От полученного ранения он скончался.

По факту смерти сотрудника МЧС было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В настоящее время 62-летний охотник, застреливший Абдульманова, находится под подпиской о невыезде, сообщает Life Shot.

Накануне стало известно, что заместитель мэра закрытого города Новоуральска в Свердловской области Михаил Черницкий в ночь на субботу был найден мертвым с огнестрельным ранением. По предварительной версии, Черницкого случайно застрелили во время охоты под Алапаевском. В чиновника попал один из участников охоты, у которого самопроизвольно разрядилось ружье.