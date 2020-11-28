Названо условие для отмены масочного режима в России

Масочный режим в стране можно будет отменить только после того, как эпидемия коронавируса приобретет сезонный характер, заявил эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, в настоящий момент такое решение не позволяет принять напряженная эпидемиологическая обстановка.

В эфире телеканала «Россия-24» Горелов отметил, что масочный режим продлится до тех пор, пока масштабы распространения коронавируса не станут, как у обычного сезонного насморка.

Он также рассказал, может ли снизиться заболеваемость COVID-19 с наступлением зимы. Эпидемиолог подчеркнул, что климатический фактор оказывает лишь незначительное влияние на распространение инфекции. Коронавирус «живет в организме человека», а не на морозе, приводит его слова ФАН.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирусная инфекция обретает характеристики сезонных вирусов и стоит ожидать новых вспышек заболеваемости каждый год с наступлением холодного сезона.

Кроме того, она назвала регионы с самыми высокими показателями по приросту новых заболевших коронавирусной инфекцией и призвала усилить в них режим ограничений. По ее словам, это Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Хакасия, Сахалинская и Пензенская области.

Роспотребнадзор также выступил с инициативой продлить еще на год ряд ограничительных мер, действующих с 30 июня 2020 года по 1 января 2021-го в школах и детских садах.