найти ×
   
  • USD +0.41
    75.86
  • EUR +0.43
    90.46
СохранитьСохранено0
×

-606830

Психолог рассказала, полезно ли детям смотреть современные мультфильмы

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pexels.com

© pexels.com

Мультфильмы и кино на телевидении и в интернете оказывают интенсивное влияние на детей разных возрастов. Поэтому в детском контенте, помимо развлекательной функции, обязательно должна быть воспитательная составляющая.

Психолог обяснила, как оградить детей и подростков от нежелательного контента.

Возрастная маркировка — это общая психолого-педагогическая оценка, которая часто бывает завышена или занижена для расширения аудитории. Из-за этого большая ответственность по выбору контента, который в конечном счете увидит ребенок, ложится на родителей.

Маркировка указывает, насколько дети в том или ином возрасте физически и психологически готовы к предлагаемому контенту и насколько его содержание целесообразно для ребенка. Но не всегда маркировка бывает точной. Поэтому это большая зона родительской ответственности. Родители лучше всех знают своего ребенка, и только они могут определить подходящий для него контент. Например, вы понимаете, что у вас очень трепетный малыш и, несмотря на маркировку мультфильма 6+, вы можете понять, что он окажется эмоционально сложным для него, — объяснила ridus.ru кандидат педагогических наук из Института изучения детства, семьи и воспитания РАО Анна Теплова.
© pexels.com

© pexels.com

Многие детские телепередачи и каналы показывают советские мультфильмы несмотря на то, что сегодня есть новые интересные мультфильмы. У них тоже есть определенный воспитательный подтекст, но они не несут так называемый культурный код и не передают особенности нашего менталитета.

Конечно, детям не нужен только серьезный контент с подачей ценностей или только развлекательный. Нужно много разного и качественного, но в целом воспитательная составляющая обязательно нужна. Ведь дети и особенно подростки отождествляют себя с персонажами и героями.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Миссия невыполнима-2: новые авантюры котов попали на видео
19023351читать позжечитаю позже
Юмор
«Снимите меня с этой штуки»: как белка «покрутилась в колесе»
2016107читать позжечитаю позже

главное


Общество
Маски для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным

Слова благодарности скромной героине из соседнего двора.

96118907читать позжечитаю позже

Общество
Как меня принимали в пионеры: отражение нашей памяти о героях былых времен19 мая

Многие забыли эту дату — 19 мая.

66120166читать позжечитаю позже