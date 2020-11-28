Психолог рассказала, полезно ли детям смотреть современные мультфильмы

Мультфильмы и кино на телевидении и в интернете оказывают интенсивное влияние на детей разных возрастов. Поэтому в детском контенте, помимо развлекательной функции, обязательно должна быть воспитательная составляющая.

Психолог обяснила, как оградить детей и подростков от нежелательного контента.



Возрастная маркировка — это общая психолого-педагогическая оценка, которая часто бывает завышена или занижена для расширения аудитории. Из-за этого большая ответственность по выбору контента, который в конечном счете увидит ребенок, ложится на родителей.



Маркировка указывает, насколько дети в том или ином возрасте физически и психологически готовы к предлагаемому контенту и насколько его содержание целесообразно для ребенка. Но не всегда маркировка бывает точной. Поэтому это большая зона родительской ответственности. Родители лучше всех знают своего ребенка, и только они могут определить подходящий для него контент. Например, вы понимаете, что у вас очень трепетный малыш и, несмотря на маркировку мультфильма 6+, вы можете понять, что он окажется эмоционально сложным для него, — объяснила ridus.ru кандидат педагогических наук из Института изучения детства, семьи и воспитания РАО Анна Теплова.

Многие детские телепередачи и каналы показывают советские мультфильмы несмотря на то, что сегодня есть новые интересные мультфильмы. У них тоже есть определенный воспитательный подтекст, но они не несут так называемый культурный код и не передают особенности нашего менталитета.

Конечно, детям не нужен только серьезный контент с подачей ценностей или только развлекательный. Нужно много разного и качественного, но в целом воспитательная составляющая обязательно нужна. Ведь дети и особенно подростки отождествляют себя с персонажами и героями.