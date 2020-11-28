Автопилот Tesla научился видеть пешеходов на перекрестках

Компания Tesla заявила о том, что их автопилот Full Self-Driving получил новые обновления. Теперь электромобиль гораздо лучше распознает пешеходов.

Согласно последнему видео, автомобиль способен снижать скорость на перекрестке, заметив переходящего улицу пешехода. Также авто стало лучше ориентироваться в «слепых» зонах.

Напомним, что система автопилота Full Self-Driving (FSD) пока что доступна лишь избранным владельцам Tesla в режиме бета-тестирования. Компания все еще не может похвастаться полностью автономной системой.

Этой осенью инженеры Tesla вплотную взялись за апгрейд автопилота, выпустив сразу несколько обновлений. Они устранили ошибки и баги, а также обучили систему новым функциям. Например, автомобиль научился объезжать мусор на дороге.

На днях появилось новое видео, на котором можно заметить, как электромобиль подъезжает к перекрестку, останавливается перед знаком «Стоп», и когда начинает пересекать перекресток, на переходе с другой стороны появляется пешеход.



Система автопилота замечает пешехода и быстро сбрасывает скорость, пропуская пешехода. Следующий релиз обновлений для FSD Beta будет доступен водителям из Канады и Норвегии. говорится на сайте компании