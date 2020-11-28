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Германия подготовилась к массовой вакцинации

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Германия достигла рубеж в 1 миллион заболевших коронавирусом. В отличие от других европейских стран, которые постепенно снимают карантинные ограничения к Рождеству, немцы не могут себе этого позволить.

Власти Германии закупают морозильные камеры, готовясь к массовой вакцинации. Холодильники размером с человека помогут в хранении вакцины от компаний BioNTech и Pfizer.

Напомним, что эта вакцина разрабатывается с помощью экспериментальной технологии мРНК. Ее главный минус в том, что она может храниться только при температуре -70 °C.

Обеспечение такой температуры является лишь одной из многих проблем, с которыми сталкиваются страны, пытаясь иммунизировать свое население.

Немецкие официальные лица заявили, что страна надеется получить до 300 миллионов доз от заказов ЕС и двусторонних сделок с тремя производителями в Германии. Помимо BioNTech, немцы возлагают большие надежды на другую вакцину компании CureVac.

Несмотря на то, что компания еще только приступила к испытаниям третьей фазы, она довольно-таки перспектива. Например, вакцина может храниться в обычном холодильнике в течение трех месяцев.

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