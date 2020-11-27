Названы противопоказания к вакцинации от COVID-19
- 27 ноября 2020, 18:48
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Уже в следующем году в России может начаться массовая вакцинация от коронавируса, однако прививаться следует не всем.
Вирусолог Александр Рыжиков объяснил, кому вакцина противопоказана.
Во-первых, это люди с гиперчувствительностью к ее компонентам, например, к гидроксиду алюминия.
Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» также предупредил об опасности вакцинации граждан с тяжелыми аллергическими реакциями, так как у них прививка может вызвать неоднозначный иммунный ответ.
В свою очередь пациенты, страдающие острыми инфекционными заболеваниями, тоже не смогут привиться, пока полностью не выздоровеют.
Кроме того, вакцинация противопоказана пациентам со злокачественными новообразованиями, а также беременным и несовершеннолетним, пишет ФАН.
Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что повышенная температура тела и употребление алкоголя являются противопоказаниями к вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
Как сообщал ridus.ru, прививка вакциной от коронавируса «Спутник V» для граждан России будет бесплатной.
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