Названы противопоказания к вакцинации от COVID-19

Уже в следующем году в России может начаться массовая вакцинация от коронавируса, однако прививаться следует не всем.

Вирусолог Александр Рыжиков объяснил, кому вакцина противопоказана.

Во-первых, это люди с гиперчувствительностью к ее компонентам, например, к гидроксиду алюминия.

Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» также предупредил об опасности вакцинации граждан с тяжелыми аллергическими реакциями, так как у них прививка может вызвать неоднозначный иммунный ответ.

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В свою очередь пациенты, страдающие острыми инфекционными заболеваниями, тоже не смогут привиться, пока полностью не выздоровеют.

Кроме того, вакцинация противопоказана пациентам со злокачественными новообразованиями, а также беременным и несовершеннолетним, пишет ФАН.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что повышенная температура тела и употребление алкоголя являются противопоказаниями к вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщал ridus.ru, прививка вакциной от коронавируса «Спутник V» для граждан России будет бесплатной.

