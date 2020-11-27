найти ×
   
  • USD +0.41
    75.86
  • EUR +0.43
    90.46
СохранитьСохранено0
×

003502

Названы противопоказания к вакцинации от COVID-19

Small f1a6d446e0
© Валентин Спринчак/ТАСС

© Валентин Спринчак/ТАСС

Уже в следующем году в России может начаться массовая вакцинация от коронавируса, однако прививаться следует не всем.

Вирусолог Александр Рыжиков объяснил, кому вакцина противопоказана.

Во-первых, это люди с гиперчувствительностью к ее компонентам, например, к гидроксиду алюминия.

Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» также предупредил об опасности вакцинации граждан с тяжелыми аллергическими реакциями, так как у них прививка может вызвать неоднозначный иммунный ответ.

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

В свою очередь пациенты, страдающие острыми инфекционными заболеваниями, тоже не смогут привиться, пока полностью не выздоровеют.

Кроме того, вакцинация противопоказана пациентам со злокачественными новообразованиями, а также беременным и несовершеннолетним, пишет ФАН.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что повышенная температура тела и употребление алкоголя являются противопоказаниями к вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщал ridus.ru, прививка вакциной от коронавируса «Спутник V» для граждан России будет бесплатной.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Когда кофе бывает опасен
-104745читать позжечитаю позже
Здоровье
Гранат, черноплодная рябина и зеленый чай помогут в борьбе с COVID-19
408276читать позжечитаю позже

главное


Животные
«Я пешком постою»: кот отказался лезть в ванну к хозяйке

Все-таки не все кошки любят воду.

31047849читать позжечитаю позже

Животные
Миссия невыполнима-3: и снова авантюры котов попали на видео21 октября

Ходить по проводам, потолку и лопате через ручей совсем не проблема!

32053671читать позжечитаю позже