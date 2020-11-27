Вирусолог назвал истинную причину пандемии коронавируса

Немецкий вирусолог Александр Кекуле обвинил Италию в распространении COVID-19 по всему миру.

По словам ученого, в этой стране, откуда коронавирус стал распространяться по Европе и всей планете, не восприняли всерьез опасность новой инфекции.

В эфире телеканала ZDF Кекуле заявил, что сейчас человечество имеет дело с итальянским штаммом SARS-CoV-2, который возник на севере страны из-за мутации в S-белке, что сделало его более заразным. Он доминирует над уханьской разновидностью и обнаруживается у более чем 99% пациентов с COVID-19 по всему миру.

Кекуле убежден, что пандемия коронавируса возникла из-за того, что европейские власти и общественность не восприняли угрозу всерьез и игнорировали предупреждения ученых об опасности вируса. В результате SARS-CoV-2 незаметно распространился по всей Италии, мутировал и адаптировался к организму человека.

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Как писал ранее ridus.ru, у ученых нет никаких сомнений в том, что вирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию, имеет естественное происхождение. Вполне вероятно, что его носителем были летучие мыши, но передача человеку могла произойти из разных источников и даже в различные периоды времени. Таким образом, речь может идти о нескольких «нулевых пациентах», заявил директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан.

Тем временем ученые нашли несколько «замороженных» родственников коронавируса, вызвавшего пандемию. Их обнаружили в Японии и Камбодже.