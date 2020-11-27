Эксперты оценили перспективы «Единой России» на выборах в Госдуму

В российском экспертном сообществе начали делать прогнозы о том, сколько мандатов получит партия «Единая России» на выборах в Госдуму, которые должны состоятся в 2021 году.

Одни эксперты считают, что единороссы должны повторить успех 2016 года, когда они получили 343 мандата (203 — по одномандатным округам, 140 — по партийным спискам). Другие говорят, что «Единая Россия», безусловно, сохранит за собой конституционной большинство, но мандатов получит значительно меньше, чем на прошлых выборах.

Как рассказали в администрации президента, минимальная планка для «Единой России» на думских выборах 2021 года — 250 мандатов, что обеспечит партии устойчивое большинство в нижней палате парламента. Таким образом, единороссам необходимо получить 40% по спискам и провести в Госдуму 150 одномандатников, передает РБК со ссылкой на источники в АП.

Понятно, что «Единая Россия» будет ориентироваться на получение большинства, другого пути для нее нет, — прокомментировала ridus.ru политолог Анна Федорова. — Вопрос заключается в том, каким большинство это будет. Я думаю, что прогноз про повторение успеха 2016 года является избыточно оптимистичным. Во-первых, в России и мире произошло много различных перемен. Во-вторых, пандемия коронавируса не способствует социальному оптимизму. Мне кажется, что в этот раз единороссы получат чуть больше 250 мандатов. Это более реалистично.

Ранее журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ставит ли глава государства перед ЕР задачи по получению того или иного количества мандатов на выборах в Госдуму. Песков ответил, что каких-либо конкретных задач президентом не ставилось, однако руководство «Единой России», по его словам, нацелено на достижение максимально возможного результата.

«Партия крупнейшая, что называется партия власти. Могу вам сказать, что вряд ли можно сомневаться в том, что партия не претендует на максимально возможный результат», — заявил Песков.

