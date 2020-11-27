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Фармкомпания AstraZeneca не признала провал своей вакцины

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Глава британской AstraZeneca Паскаль Сорио сообщил, что компания намерена провести еще ряд проверок, чтобы удостовериться в качестве вакцины.

На днях компания опубликовала отчет, в котором говорится, что средняя эффективность вакцины от Covid-19 AZD1222, разработанной компанией AstraZeneca и университетом Оксфорда, составила 70%.

Это не очень хорошие результаты, так как эффективность вакцин-конкурентов составила более 90%. Британские ученые пояснили, что более высокий уровень защиты был выявлен во время испытаний на людях в возрасте 55 лет и моложе.

Но для уточнения эффективности среди участников более старшего возраста нужны дополнительные исследования, которые фармкомпания проведет в декабре.

Теперь, когда мы увидели все слабые и сильные места, мы знаем, куда двигаться дальше. Нашу вакцину ожидает еще одно международное исследование, которое начнется уже скоро, — пояснил Сорио.
© URA.RU/TASS

© URA.RU/TASS

По словам директора AstraZeneca, дополнительное испытание вряд ли задержит одобрение вакцины. Препарат британской компании все еще является весомым конкурентом, например, для вакцины компаний BioNTech и Pfizer.

Напомним, что вакцина BioNTech и Pfizer разрабатывается с помощью экспериментальной технологии мРНК. Ее главный минус в том, что она может храниться только при температуре -70 °C.

Продукт AstraZeneca менее требователен к условиям хранения и перевозки. Вакцина может храниться при температуре +2...+8 °C в течение шести месяцев.

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