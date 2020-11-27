Названа опасность курения, не связанная с легкими

Американский уролог Шринивас Вурганти рассказал о еще одном опасном последствии курения. Все знают, что курение вызывает рак легких, но не всегда люди знают о раке мочевого пузыря.

Курение вызывает более половины всех случаев рака мочевого пузыря, и курильщики в три раза чаще заболевают раком мочевого пузыря, чем некурящие. Вредные вещества, которые вы вдыхаете, накапливаются в моче. Мочевой пузырь подвергается огромному воздействию этих токсинов, — объяснил уролог.

Воздействие вторичного дыма, токсичных растворителей и красителей является значимым фактором риска развития рака мочевого пузыря. Если к этому добавить инфекции мочевыводящих путей и другие хронические заболевания, то риск онкологии возрастает в несколько раз.

Рак мочевого пузыря занимает шестое место среди самых распространенных опухолей в США. Эта онкология в три раза чаще встречается у мужчин, чем у женщин, и риск возрастает с возрастом. Так, девять из десяти пациентов, имеющих это заболевание, старше 55 лет.

Как и другие виды опухолей, рак мочевого пузыря лучше всего поддается лечению, будучи обнаружен на ранних стадиях, пояснил ridus.ru директор по онкологии ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр ДЗМ», доктор медицинских наук, профессор Михаил Бяхов.

Не нужно ждать, пока заболит. Ежегодный осмотр ключевых специалистов, сдача крови, мочи и кала — это то, что вы можете сделать для своего здоровья. Все эти анализы входят в ОМС, они бесплатны. Благодаря своевременной диагностике можно выявить онкологию на самой ранней стадии, когда опухоль еще поддается безопасному лечению, — считает онколог.

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Выявить рак мочевого пузыря тоже можно на ранней стадии. Как правило, при наличии воспаления меняются показатели в анализе мочи.



Сообщите своему врачу, если у вас есть кровь в моче или частое и болезненное мочеиспускание. Обычно эти симптомы вызваны неопасными для жизни состояниями, такими как инфекция мочевыводящих путей, гиперактивный мочевой пузырь или увеличенная простата. Но все же важно пройти обследование, чтобы исключить рак мочевого пузыря.

И, конечно, бросайте курить!

