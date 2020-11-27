Раскрыта еще одна интересная задача марсохода Perseverance

Руководители миссии «Настойчивость» (Perseverance) сообщили, что когда марсоход в феврале 2021 года приземлится на Красную планету, он проведет интересный эксперимент. Ровер попытается преобразовать атмосферный углекислый газ в кислород.

Если опыт удастся, это поможет будущим марсианским колонистам использовать большое количество преобразованного кислорода для создания топлива, с помощью которого можно было бы запускать возвратные ракеты с Марса.

Запуск объектов в космос — это феноменально сложное и дорогостоящее событие, цена которого составляет примерно 10 000 долларов США за фунт груза, запущенного на орбиту. Чтобы сэкономить на расходах и сделать цель исследования Марса более реалистичной, NASA предлагает различные варианты.

Одним из важнейших ресурсов, необходимых астронавтам для исследования Марса, является кислород. Он необходим для целого ряда целей. Совершенно очевидно, что астронавтам потребуется кислород для дыхания, но он также является ключевым элементом, необходимым для синтеза ракетного топлива, — пишут ученые.

Марсоход «Настойчивость» собирается проверить возможность производства кислорода на Красной планете с помощью прибора Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE).

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Марсианская атмосфера намного тоньше земной и состоит на 95% из углекислого газа. Прибор размером с тостер предназначен для всасывания CO2 из атмосферы планеты с помощью воздушного насоса и электрохимического разделения парникового газа на его составные части.

В ходе эксперимента прибор сможет сразу определить, насколько чист получаемый кислород. MOXIE рассчитан на то, чтобы вырабатывать от шести до десяти граммов кислорода в час. Этого количества кислорода не хватит даже ребенку, но этого достаточно для проведения первого эксперимента.

Полномасштабная система, предназначенная для производства кислорода, будет работать в 200 раз эффективнее.