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На Рождество в Европе ослабят карантинные ограничения

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

СсылкаСразу несколько европейских стран заявили о намерении снять карантинные ограничения на рождественские праздники. По мнению властей, им удастся снизить рост количества заболевших до середины декабря.

Например, президент Франции Эммануэль Макрон намерен отметить карантин 15 декабря. В эту субботу, 28 ноября, во Франции вновь откроются магазины и торговые центры.

Карантин, действующий с конца октября, будет заменен комендантским часом с 9:00 вечера до 7:00 утра, начиная с 15 декабря, сказал Макрон, за исключением 24 и 31 декабря — кануна Рождества и Нового года.

Рестораны, кинотеатры и горнолыжные курорты будут по-прежнему закрыты до конца января.

Коронавирусные ограничения будут сняты на время рождественских праздников и в Великобритании. Четырехнедельный карантин должен закончиться 2 декабря, и страна вернется к региональным ограничениям.

© pixabay

© pixabay

В течение рождественского периода все ограничения на поездки будут сняты по всей Великобритании. С 23 по 27 декабря карантина не будет, говорят местные власти.

Поскольку 2020 год подходит к концу, мы признаем, что это был невероятно трудный год для всех нас. Это будет необычное Рождество, но нам нужно временно отказаться от привычных торжеств ради победы над вирусом, — сообщили власти Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Об ослаблении коронавирусных ограничений объявили 16 федеральных земель Германии. Они планируют разрешить собрания до 10 человек на Рождество и Новый год, чтобы семьи могли собраться вместе на праздники.

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