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Ученые назвали дешевую и полезную замену свежим фруктам зимой

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Команда американских ученых провела исследование, в ходе которого выяснилось, действительно ли сухофрукты — это полезная замена сладостям. Ученые считают, что сухофрукты могут быть частью здоровой диеты, но с некоторыми оговорками.

Авторы исследования проанализировали рацион питания 25 590 человек, а также их медицинские карты.

Исследователи обнаружили, что люди, которые ели сухофрукты, в целом были здоровее, чем те, кто этого не делал. Их индекс массы тела и окружность талии также были меньше.

Но ученые заметили, что суточное количество калорий у людей, употребляющих сухофрукты, было выше. Эти участники потребляли больше общих углеводов, пищевых волокон, калия, полиненасыщенных жиров и общих калорий.

Даже большое количество калорий не мешало участникам, в рационе которых были сухофрукты, сохранять хорошую физическую форму. Ученые считают, что это связано с быстрым метаболизмом участников, а также наличию спорта в их жизни.

Сухофрукты могут быть отличной закуской, но важно выбирать продукты без добавления сахара. Также нужно правильно рассчитать размер порции, так как в сухофруктах содержится примерно столько же калорий, что и в свежих фруктах, — говорят исследователи.
© pixabay

© pixabay

Другими словами, даже в таком полезном продукте нужно тоже знать меру. При отсутствии физической активности сухофрукты не помогут снизить вес и улучшить самочувствие.

Предыдущие исследования показали, что плохое питание — это первый фактор, ведущий к ранней смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Медики убеждены, что фрукты обеспечивают обилие питательных веществ, включая клетчатку, калий и несколько полезных для сердца биоактивных веществ.

Однако, несмотря на эти преимущества, люди не всегда едят достаточное количество фруктов. В осенне-зимний период фрукты стоят дороже и хранятся не так долго. Сухофрукты — здоровая альтернатива свежим фруктам, считают ученые.

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