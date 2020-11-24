СМИ: Навальный принял решение остаться в Германии

Пребывающий на лечении в Германии блогер и основатель ФБК Алексей Навальный попросил у местных властей разрешение на продление своего пребывания в стране. Об этом сообщили в бюро депутата берлинской Палаты представителей Гуннара Линдеманна.

В экспертном сообществе полагают, что Навальный может попросить политического убежища в Германии. Это идет вразрез с недавним заявлением Алексея о скором возвращении в Россию и продолжении политической борьбы.

«На 99% я уверен, что Навальный этот статус получит. В соответствии с этим статусом ему будет положено и денежное содержание. Ему будут оплачивать социальные льготы, страховку. Таким образом, он уйдет с бюджета федерального канцлера, но перейдет на бюджет той земли, в которой будет находиться», — сказал главный редактор журнала World Economy политолог Александр Сосновский.

Эксперт полагает, что Алексей Навальный, получив убежище в Германии, окончательно станет марионеткой в руках немецкого правительства и западных спецслужб.

«Они будут ждать нужного момента, чтобы его выкинуть в Россию и заставить работать там, либо все время держать его у себя, как это происходит со многими бывшими оппозиционерами. Как, например, Альберт Кох. Он будет жить и периодически писать гадости про свою же страну», — отметил Сосновский в интервью ФАН.

Аналогичное мнение выразил публицист Николай Стариков: «Немцам что — делать нечего и деньги девать некуда? Или они собираются выжать максимум из ситуации, раз Навальный попал под их полный контроль? До сих пор германских политиков никто не упрекал в наивности и отсутствии прагматизма».

Стариков сравнил Алексея Навального с советским генералом Андреем Власовым, который в годы Великой Отечественной войны перешел на сторону Третьего рейха.

Генерал Власов помогал Адольфу Гитлеру, а значит, стал сообщником в убийстве примерно 14 миллионов мирных жителей СССР. Этому нет прощения. Навальный призывает к санкциям — это тоже форма войны. Горячей войны пока нет, есть только экономическая и информационная. И Навальный помогает ее вести Германии. Против России.

Западные службы давно разочаровались в основателе ФБК как в политике, пишет немецкий журналист Маттиас Фритц. Большая часть россиян Навального не поддерживает, его региональные штабы закрываются, а проект «Умное голосование» провалился.

Фритц допускает, что Запад принял решение заменить Алексея Навального его женой Юлией.

«Юлия Навальная может стать единым кандидатом от оппозиции в Госдуму. Если это произойдет, у Кремля начнется новая головная боль, потому что это станет настоящей политической сенсацией с непредсказуемыми последствиями», — считает Маттиас.

Напомним, блогеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Навального госпитализировали в местную больницу в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.

Сторонники Навального и власти ЕС настаивают, что блогер был отравлен российскими спецслужбами.