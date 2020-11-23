«Ситуация непростая»: в Калужской области запретили новогодние корпоративы
- 23 ноября 2020, 22:54
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Власти Калужской области приняли решение запретить проведение новогодних корпортативов.
Подготовить соответствующее поручение органам исполнительной власти, местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям распорядился глава региона Владислав Шапша.
Запрет распространяется на период с 1 декабря по 15 января.
Он также касается детских новогодних елок в закрытых помещениях, приводит «РИА Новости» сообщение правительства Калужской области.
Культурные и развлекательные массовые мероприятия можно проводить только на открытых площадках — площадях, парках и скверах, с обязательным использованием средств защиты и соблюдением социального дистанцирования.
«Ситуация непростая. Мы должны приложить максимум усилий для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан и в значительной мере показать собственным примером, как необходимо соблюдать ограничения», — цитирует агентство губернатора.
По данным регионального оперштаба на 23 ноября, в Калужской области зарегистрировано 14 999 случаев COVID-19, скончались 105 человек. За последние сутки выявлен 141 инфицированный.
Ранее власти Подмосковья выступили категорически против увеселительных мероприятий во время новогодних праздников.
В Москве уже отменены новогодние праздничные мероприятия. При этом мэр столицы Сергей Собянин пояснил, что гулять по улице никто не запретит.
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