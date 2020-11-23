Запущено приложение для отслеживания контактов зараженных коронавирусом

В App Store и Google Play появилось приложение «Госуслуги. COVID трекер», позволяющее отслеживать контакты больных коронавирусом.

С помощью приложения устройство ищет и запоминает данные других устройств поблизости, используя технологию Exposure Notification, которую разработали компании Apple и Google.

Эта технология фиксирует через Bluetooth устройства других пользователей, обмениваясь с ними случайными ключами.

Пользователь с положительным тестом на COVID-19 сообщает об этом анонимно через приложение, предоставляя только доступ к своим случайным ключам за последние две недели.

Согласно описанию, размещенному на странице приложения в Google Play, те пользователи, с кем заболевший оказался рядом в последние 14 дней, получат push-уведомление с датой контакта, при этом никто не увидит никаких данных инфицированного.

Как отмечает ТАСС, приложение разработано Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ при участии Министерства здравоохранения РФ.

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, приложение не требует регистрации, его установка, как и информирование о факте заболевания, — дело добровольное. Он подчеркнул, что использование приложения абсолютно анонимно и безопасно.

В Минцифры пояснили, что приложение не собирает никакой личной информации о владельце устройства, на которое оно установлено. Суть его работы заключается в сканировании окружения в радиусе десяти метров, после которого все ваши контакты анонимно записываются на устройство. Если один из них заболевает COVID-19, он вводит эту информацию в программу для смартфона, и вам приходит уведомление о возможном риске.