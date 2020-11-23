В России ожидается рост цен на загородную недвижимость до 15%

В 2021 загородные дома в России могут подорожать до 15%.

В нынешнем году цены на коттеджи уже выросли на 7%, а к концу декабря они могут подняться еще на 2−3%.

По мнению экспертов, тренды на рынке изменились в условиях пандемии коронавируса. В итоге спрос на дома значительно увеличился, что отражается и на ценах.

Специалисты отмечают, что спрос сейчас растет, хотя осенне-зимний период всегда считался временем низкого спроса.

«В условиях экономической нестабильности россияне, особенно обеспеченные, стремятся вложиться в недвижимость», — рассказала газете «Известия» директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

По ее словам, повышенный интерес к загородному рынку стимулируют закрытие границ и возможные новые ограничения из-за коронавируса.

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В свою очередь управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский отметил, что последние несколько лет наблюдается тренд на деурбанизацию, однако загородные дома чаще покупают люди, у которых уже есть квартира в городе.

Тем не менее из-за отсутствия развитой инфраструктуры и транспортной сети большинство граждан трудоспособного возраста по-прежнему предпочитают жить в городе, сообщил он в интервью изданию.

Как писал ранее ridus.ru, в России резко возрос спрос на вторичное жилье. После продолжительного застоя на вторичном рынке квартир, вызванного ситуацией с коронавирусом, осенью «наиболее ликвидные объекты» стали реализовываться на рынке за неделю, хотя раньше могли экспонироваться на сайтах о продаже недвижимости месяц и более