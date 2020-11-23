Москвича оштрафовали на 400 тысяч рублей за фейки о коронавирусе

Симоновский суд Москвы признал жителя столицы 1966 года рождения виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей.

Следствие и суд установили, что обвиняемый распространил в Сети под видом достоверной информации видеоролик под названием «Вирус любит мацу? Гибнут лучшие». Речь в нем идет о том, что COVID-19 якобы в действительности является «болезнью Фейгельсона — Якобсона», существование которой скрывается.

Кроме того, обвиняемый разместил в Сети видеоролик под названием «Все больше больных идут на органы», в котором содержится заведомо ложная информация о том, что под видом борьбы с коронавирусом производится массовое изъятие у здоровых людей внутренних органов и их последующая продажа для трансплантации.

Правоохранители выяснили, что эти фейки размещались с целью увеличения численности аудитории на различных ресурсах, сообщается на сайте СК РФ.

Как писал ранее ridus.ru, Богородский районный суд признал популярного нижегородского журналиста и администратора Telegram-канала Александра Пичугина виновным в распространении фейков о COVID-19. Ему назначили штраф в размере 300 тысяч рублей за пост, опубликованный в Telegram-канале.

В публикации говорилось о предстоящей якобы «спланированной акции по инфицированию населения смертельно опасной болезнью». Впоследствии журналист объяснил, что имел в виду Вербное воскресенье, когда люди шли в церковь, невзирая на предупреждения властей об угрозе заражения коронавирусом в местах массового скопления людей.

Кроме того, СКР завершил расследование уголовного дела в отношении москвички Ольги Толокевич о публичном распространении заведомо ложной информации. В мае в Сети появился видеоролик о том, что в Москве в одном из госучреждений ночью якобы тайно вывозятся тела людей, умерших от коронавируса. Женщина без какой-либо проверки разместила видео в соцсети.