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Оперштаб заявил об отсутствии планов введения новых ограничений из-за COVID

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© Владимир Гердо/ТАСС

© Владимир Гердо/ТАСС

На федеральном уровне не планируется вводить дополнительные ограничения из-за роста числа случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе РФ по борьбе с корнавирусной инфекцией.

В оперштабе уточнили, что в зависимости от эпидемической ситуации в том или ином регионе ограничительные меры вводятся главами субъектов.

Ранее два источника в правительстве РФ сообщили «Интерфаксу», что власти не исключают ужесточения ограничительных мер для обуздания пандемии коронавируса.

По информации источников Telegram-канала Readovka, сейчас готовится распоряжение о закрытии Москвы. Столичные власти якобы рассматривают три сценария закрытия города на карантин. Необходимость новых ограничительных мер связана с растущим количеством новых случаев заражения COVID-19 и ростом летальных исходов.

Напомним, за прошедшие сутки в Москве 71 человек скончался от COVID-19, количество новых случаев инфицирования составило 6866.

По данным на утро 23 ноября, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России достиг нового максимума, составив 25 173 случая заражения.

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