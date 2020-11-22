Свадьба привела к массовому заражению COVID-19 и смерти семи человек

После свадебного торжества в американском штате Мэн коронавирусом заразились 177 человек.

В результате семь из них скончались.

Отследив цепочку заражений, эксперты установили, что изначально был болен один из гостей свадьбы, в которой приняли участие 55 человек.

Примечательно, что церемония бракосочетания состоялась в небольшом городке с населением 4500 человек, в котором ранее не был зарегистрирован ни один случай заражения COVID-19.

Также выяснилось, что мужчина, заразивший других, почувствовал симптомы только на следующий день после свадьбы, а результаты теста получил через неделю. Два других гостя получили положительные результаты уже через пять дней, а через день вирус выявили еще у троих человек. Все они жаловались на боль в горле, высокую температуру и сухой кашель, приводит «РИА Новости» сообщение американского центра по контролю и профилактике заболеваний.

В результате эпидемия стала распространяться через вторичные связи первых зараженных, проникнув в дом престарелых и тюрьму, находящиеся за сотню километров от городка.

При этом среди семи умерших и госпитализированных не оказалось ни одного из непосредственных гостей церемонии.

Как известно, США лидируют в мире по числу случаев заражения COVID-19 (12 463 498) и количеству летальных исходов (261 885), вызванных коронавирусом.

В России число заразившихся уже три дня подряд превышает 24 тысячи. В субботу был зафиксирован очередной рекорд — 24 822 случая. В воскресенье — 24 581 случай. По данным на утро субботы был зафиксирован рекорд по числу умерших за сутки — 467 человек. В воскресенье оперштаб сообщил о 401 летальном исходе.