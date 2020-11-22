Диетолог призвала россиян отказаться от шампанского в новогоднюю ночь

К празднованию Нового года следует подойти более ответственно по отношению к своему здоровью, считает диетолог Ольга Григорьян.

В связи с этим она посоветовала россиянам не пить шампанское в новогоднюю ночь.

По ее мнению, алкоголь в сочетании с калорийной едой может привести к «нежелательным реакциям организма».

Григорьян также посоветовала поужинать в семь-восемь вечера, а не откладывать прием пищи на глубокую ночь.

«В ночь после 12 часов увеличивается нагрузка на больницы. Люди с панкреатитами, с инфарктами, с почечными коликами», — рассказала диетолог в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Она добавила, что в период пандемии коронавируса больницы все заняты и поэтому риск увеличивается в несколько раз. «Мест в больнице не будет, кто вам помощь окажет?», — пояснила Григорьян.

По ее словам, на новогоднем столе должно быть побольше овощных закусок, а традиционный салат оливье лучше сделать с домашним майонезом.

Ранее сообщалось, что более трети россиян (38%) не планируют в новогоднюю ночь смотреть по телевизору праздничные концерты, по советской привычке называемые «голубыми огоньками». У многих на Новый год телевизоры будут включены фоном: резать оливье под «Иронию судьбы» — такая же традиция, как пить в полночь шампанское и слушать выступление президента.

Как писал ridus.ru, врачи признали употребление одного бокала шампанского в новогоднюю ночь допустимым с точки зрения сохранения здоровья и предостерегли от злоупотребления алкоголем, особенно крепкими спиртными напитками.

