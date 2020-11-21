В США казнь состоялась через 26 лет после вынесения приговора
- 21 ноября 2020, 21:50
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Американца Орландо Холла казнили спустя 26 лет после вынесенного ему смертного приговора.
В 1994 году его признали виновным в соучастии в похищении, изнасиловании и убийстве 16-летней девушки.
В результате мужчина был приговорен к смертной казни, однако ждать ее пришлось 26 лет.
Как отмечает немецкая газета Der Spiеgel, покидающие Белый дом президенты более 130 лет не позволяли приводить в исполнение сомнительный смертный приговор, перекладывая это решение на последующих глав государства.
В данном случае нарушенная многолетняя традиция может означать, что действующий президент Дональд Трамп все еще не собирается покидать свой пост, пишет издание.
Накануне стало известно, что в американском штате Индиана была отложена первая за 70 лет казнь женщины. Это произошло из-за того, что ее адвокаты заразились коронавирусом при посещении тюрьмы.
Ранее предполагалось, что казнь Лизы Монгтгомери состоится 8 декабря, однако окружной судья отложил ее до конца года, сообщает «РЕН ТВ».
Примечательно, что смертные приговоры, вынесенные на федеральном уровне, не приводились в исполнение в США на протяжении 17 лет. Они возобновились только в середине июля нынешнего года по решению Верховного суда. С тех пор были казнены восемь осужденных.
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