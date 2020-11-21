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В США казнь состоялась через 26 лет после вынесения приговора

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© AP/TASS

© AP/TASS

Американца Орландо Холла казнили спустя 26 лет после вынесенного ему смертного приговора.

В 1994 году его признали виновным в соучастии в похищении, изнасиловании и убийстве 16-летней девушки.

В результате мужчина был приговорен к смертной казни, однако ждать ее пришлось 26 лет.

Как отмечает немецкая газета Der Spiеgel, покидающие Белый дом президенты более 130 лет не позволяли приводить в исполнение сомнительный смертный приговор, перекладывая это решение на последующих глав государства.

В данном случае нарушенная многолетняя традиция может означать, что действующий президент Дональд Трамп все еще не собирается покидать свой пост, пишет издание.

Накануне стало известно, что в американском штате Индиана была отложена первая за 70 лет казнь женщины. Это произошло из-за того, что ее адвокаты заразились коронавирусом при посещении тюрьмы.

Ранее предполагалось, что казнь Лизы Монгтгомери состоится 8 декабря, однако окружной судья отложил ее до конца года, сообщает «РЕН ТВ».

Примечательно, что смертные приговоры, вынесенные на федеральном уровне, не приводились в исполнение в США на протяжении 17 лет. Они возобновились только в середине июля нынешнего года по решению Верховного суда. С тех пор были казнены восемь осужденных.

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