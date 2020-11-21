На саммите G20 Си Цзиньпин предложил создать «коды здоровья»

Выступая на саммите G20, который прошел в формате видеоконференции, председатель КНР Си Цзиньпин предложил создать на основе данных тестов на коронавирус единый международный механизм «кодов здоровья».

Он пояснил, что в основу данного механизма будут положены результаты тестов на нуклеиновую кислоту в форме международных взаимно признаваемых QR-кодов.

Никаких других подробностей о данной системе он не привел.

Как отмечает ТАСС, «коды здоровья» действуют в Китае с весны. Собственная система в соцсетях WeChat или в Alipay есть у каждого города. В коде собраны данные о местах пребывания человека, благодаря которым можно сделать вывод, насколько они безопасны с точки зрения эпидемиологической ситуации. Эти районы обозначаются зеленым, оранжевым и красным цветом. Только «код здоровья» зеленого цвета дает возможность попасть в любое здание, транспорт или посетить мероприятие.

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

Си Цзиньпин также призвал на саммите к полному запрету незаконной торговли дикими животными.

Кроме того, он заявил о необходимости усиления международного сотрудничества в области экологии.

Ранее ridus.ru писал о том, что в ходе своего выступления на саммите G20 президент России Владимир Путин назвал главные риски пандемии COVID-19 для мирового сообщества.