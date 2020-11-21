Сотрудники ДПС открыли огонь после нападения на них водителя с монтировкой

В Волгограде водитель автомобиля без номеров, не остановившегося по требованию полиции, напал с монтировкой на сотрудников ДПС, которые заблокировали его машину.

В итоге им пришлось открыть огонь по нападавшему.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, инцидент произошел 21 ноября в 15.00 по местному времени (14.00 мск).

Наряд ДПС в Волгограде попытался остановить BMW без номеров, но водитель проигнорировал требования и решил скрыться. После блокировки машины водитель вышел из нее и ударил старшего лейтенанта полиции монтировкой по голове.

«Его напарник с целью пресечения противоправных действий произвел предупредительный выстрел из табельного оружия в воздух, а затем по ногам нападавшего», — приводит сообщение «РИА Новости».

В настоящее время полицейский и водитель находятся в больнице. На место происшествия выехали руководители областного главка МВД и ГИБДД.

Как писал ранее ridus.ru, 31 декабря 2019 года при нападении неизвестных на пост ДПС в столице Ингушетии погиб полицейский. Группа из трех человек подъехала на автомобиле к посту на въезде в Магас и открыла огонь из автоматического оружия. Ранения получили два сотрудника, еще один скончался.