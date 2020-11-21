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Дерматолог рассказала о самых частых жалобах пациентов во время пандемии

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Американский дерматолог Охара Айваз из Медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе рассказала, что во время пандемии многие пациенты стали жаловаться на проблему выпадения волос.
Часто ко мне приходят пациенты, которые в начале года или весной перенесли коронавирус, но негативные последствия от болезни остались. Например, у многих начинают выпадать волосы спустя несколько месяцев после болезни и они не понимают, с чем это связано, — говорит доктор.

Дерматолог объяснила, что последствия сильного стресса, как правило, могут проявляться не сразу. У пациентов, перенесших коронавирус, волосы начали редеть через 3−4 месяца после выздоровления.

Почему это занимает так много времени, неясно, но организм может в стрессовом состоянии «заблокировать» рост волос, что в конечном итоге приводит к выпадению волос. Также выпадение волос может быть связано с проблемами щитовидной железы.

Заболеть коронавирусом — это страх номер один для многих из нас. Когда кто-то заболевает, то начинает сильно беспокоиться за свою жизнь вне зависимости от того, как тяжело протекает болезнь. Последствия стресса могут еще долго преследовать человека, — считает американский дерматолог.

Если волосы выпадают из-за стресса, то врач советует избавиться от фактора стресса и заняться лечением волос, например, начать прием БАДов.

Также врач рассказала и о других проблемах, с которыми стали чаще обращаться люди во время пандеми. Так, многие жалуются на сухость кожи, вызванной усиленным мытьем рук и стрессом. Помимо выпадения волос, стресс может спровоцировать появление акне, перхоти и экземы, особенно среди пожилых людей, которые более уязвимы к COVID-19.

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