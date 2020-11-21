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К испытаниям вакцины от коронавируса хотят привлечь детей

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© freepik.com

© freepik.com

Эксперты из Американской академии педиатрии опубликовали сообщение, в котором предложили детям стать участниками добровольных испытаний вакцины от коронавируса.

Если сейчас мы не привлечем детей к этим исследованиям, то молодежь еще не скоро получит доступ к вакцине, — считают американские педиатры.

С начала пандемии коронавирусом было заражено более миллиона детей. Кроме того, пандемия сильно повлияла на психологическое состояние детей, которым пришлось перейти на удаленную учебу и долгое время находиться в режиме самоизоляции.

Врачи из Американской академии педиатрии совместно с другими учеными обратились к создателям вакцин с просьбой обеспечить прозрачность информации о качестве исследований для повышения доверия общественности к вакцине COVID-19.

Мы в ожидании данных о безопасности и эффективности вакцины. Также мы призываем фармацевтические компании расширить свои исследования, включив в группу добровольцев детей и подростков. Если предположить, что одна или несколько из вакцин-лидеров безопасны и эффективны для взрослых, это не значит, что они будут так же хорошо работать на детях, — заявила Ивонн Мальдонадо, председатель Комитета ААП по инфекционным заболеваниям.

Известно, что дети могут не только заражаться COVID-19, но и способны активно его передавать окружающим.

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