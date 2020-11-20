Оксфордская вакцина от Covid-19 будет готова к Рождеству

Университет Великобритании опубликовал информацию, что созданная им в сотрудничестве с биофармацевтической компанией AstraZeneca Оксфордская вакцина будет готова к концу декабря 2020 года.

Сейчас завершается третья фаза испытаний вакцины, и около месяца понадобится ученым, чтобы проанализировать результаты клинических исследований.

Окончание третьей фазы не говорит о том, что вакцина готова к использованию. За то время, что прошло с появления коронавируса и с момента появления вакцины, можно создать вакцину, но проверить, насколько она хороша, эффективна и безопасна, совершенно невозможно. Безусловно, в рамках пандемии все ускорились, фармацевтические компании получили хорошее финансирование. Ускорить разработку вакцины можно, но не настолько, чтобы через полгода говорить об ее эффективности и безопасности, — пояснил ridus.ru академик РАН, директор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

Согласно последним новостям компании, вакцина показала свою эффективность и безопасность у добровольцев старше 70 лет. Исследование проводилось с участием 560 здоровых взрослых, в том числе 240 людей старше 70 лет.

Легкие побочные эффекты чаще встречались у молодых людей: боль в месте инъекции и незначительное повышение температуры.

После двух доз у 88% пациентов в возрасте от 18 до 55 лет наблюдались так называемые местные реакции — покраснение и припухлость в месте инъекции. У участников старше 70 лет эти реакции наблюдались в 61% случаев.

Напомним, что в ходе разработки вакцины ученые перевели спайковый белок SARS-CoV-2, который помогает коронавирусу проникать в клетки, в ослабленную версию аденовируса, вызывающего обычную простуду. Когда этот измененный аденовирус вводят человеку, спайковый белок может вызывать иммунный ответ.