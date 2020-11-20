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Володин отреагировал на идею штрафовать за превышение скорости на 1 км/ч

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© duma.gov.ru

© duma.gov.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал предложение ввести штраф за превышение скорости на один километр в час.

С такой инициативой выступил член комитета ГД по транспорту и строительству Александр Васильев.

По мнению Володина, прежде чем выходить с такой инициативой, правильно было бы ее проработать всесторонне.

Он считает, что для начала следовало бы запросить мнение автоэкспертов, выяснить позицию автомобилистов и лишь потом уже озвучивать предложение.

Кроме того, Володин обратил внимание на необходимость проведения консультаций с фракциями и с членами профильного комитета, сообщается на сайте Госдумы.

Володин также выразил уверенность в том, что данная инициатива не будет поддержана, поскольку кроме многих аргументов против присутствует в том числе фактор возможной коррупции и ошибок при определении превышения скорости.

Как сообщал ridus.ru, выступив со своим предложением, Васильев пояснил, что тот, кто превышает скорость даже на один километр в час, уже является нарушителем ПДД, которому не выдали бы водительское удостоверение, если бы он сделал это в присутствии инспекторов. По его словам, злостными нарушителями следует считать не тех водителей, которые забыли оплатить штраф, а автомобилистов, позволяющих себе каждый день нарушать ПДД, в том числе скоростной режим.

Напомним, ранее в Госдуме не поддержали предложение правительства снизить нештрафуемый порог превышения разрешенной скорости с 20 до 10 километров в час.

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