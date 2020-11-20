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Кадыров заменил героев комиксов в детском центре в Чечне

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© Подъем

© Подъем

По требованию главы Чечни Рамзана Кадырова оформление детского игрового центра в городке Курчалой сделали более патриотичным.

Героев американских комиксов, которые были нарисованы на стенах, сменили изображения первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова и героев Кавказской войны конца XVIII—XIX вв.еков.

Напомним, посетив детский центр 16 ноября, Кадыров остался крайне недоволен тем, что на стенах центра изображены супергерои из комиксов Marvel — Капитан Америка, Человек-Паук, Тор и другие. Глава региона потребовал убрать «фантазийные» росписи.

Позднее инвестор детского центра заявил СМИ, что считает неуместным размещение в этом помещении портретов политических деятелей. Однако руководство центра не смогло не выполнить распоряжение Кадырова.

На открытии высотного комплекса, в котором расположен детский центр, на его стенах уже красовались портреты национальных героев Чечни.

Отвечая на вопрос, касалось ли поручение заменить персонажей комиксов конкретно детского центра в Курчалое, Кадыров ответил так: «Я поручил заменить полностью (в детских центрах) по всей республике». Он пояснил, что у Чеченской республики и России много героев, которых нужно восхвалять и оставлять будущим поколениям, сообщает «РИА Новости».

Многие пользователи Сети не согласились с решением Кадырова, предположив, что дети все равно будут любить супергероев больше, чем политических деятелей.

Однако нашлись и те, кто поддержал позицию главы Чечни.

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