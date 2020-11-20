Кадыров заменил героев комиксов в детском центре в Чечне
- 20 ноября 2020, 16:25
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
По требованию главы Чечни Рамзана Кадырова оформление детского игрового центра в городке Курчалой сделали более патриотичным.
Героев американских комиксов, которые были нарисованы на стенах, сменили изображения первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова и героев Кавказской войны конца
Напомним, посетив детский центр 16 ноября, Кадыров остался крайне недоволен тем, что на стенах центра изображены супергерои из комиксов Marvel — Капитан Америка, Человек-Паук, Тор и другие. Глава региона потребовал убрать «фантазийные» росписи.
Позднее инвестор детского центра заявил СМИ, что считает неуместным размещение в этом помещении портретов политических деятелей. Однако руководство центра не смогло не выполнить распоряжение Кадырова.
На открытии высотного комплекса, в котором расположен детский центр, на его стенах уже красовались портреты национальных героев Чечни.
Отвечая на вопрос, касалось ли поручение заменить персонажей комиксов конкретно детского центра в Курчалое, Кадыров ответил так: «Я поручил заменить полностью (в детских центрах) по всей республике». Он пояснил, что у Чеченской республики и России много героев, которых нужно восхвалять и оставлять будущим поколениям, сообщает «РИА Новости».
Многие пользователи Сети не согласились с решением Кадырова, предположив, что дети все равно будут любить супергероев больше, чем политических деятелей.
Однако нашлись и те, кто поддержал позицию главы Чечни.
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