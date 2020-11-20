«В рамках здравого смысла»: в ОП РФ оценили новый закон о личных данных

В Общественной палате обсудили внесенный накануне в Госдуму законопроект, который вводит понятие «общедоступные персональные данные».



Сегодня интернет-платформы могут практически бесконтрольно распоряжаться персональными данными пользователей. Новый законопроект призван кардинально изменить данную ситуацию. Если документ будет принят, то у людей появится возможность отзывать личную информацию с онлайн-сервисов и запрещать дальнейшее ее использование.

«Законопроект создаст простую и удобную для граждан систему взаимодействия с операторами данных. Смысл заключается в том, чтобы люди имели возможность сами решать, какую информацию о себе они готовы предоставить и на каких условиях. Чья-либо персональная информация может быть общедоступной лишь на основании прямого согласия. К примеру, при регистрации в социальной сети гражданин должен будет дать согласие на использование общедоступных данных третьими лицами, а также установить условия такого использования. Еще человек наделяется правом потребовать удаления ранее опубликованных им данных. Социальная сеть в таком случае будет обязана исполнить это требование в течение трех дней. Иначе ее ждет штраф», — рассказал один из авторов документа, депутат Госдумы РФ Антон Горелкин.

Законопроект необходимо дополнить четкими правилами хранения персональных данных теми или иными структурами, считает президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.

Сейчас мэрия Москвы потребовала от компаний предоставить данные сотрудников, работающих в удаленном режиме. Как эти данные будут храниться? Кто к ним имеет доступ? Я думаю, люди, которые получили доступ к данным, должны нести личную ответственность. При этом мы обязаны знать, кто именно распоряжается нашими данными. Речь идет не о серой массе чиновников, коих в московской мэрии порядка трех тысяч, а о конкретных людях, имена и должности которых, на мой взгляд, должны быть опубликованы на сайте столичной администрации в общем доступе, — пояснила Касперская.

Регулировать оборот персональных данных, безусловно, жизненно важно, но делать это нужно, «не выходя за рамки здравого смысла», высказалась, в свою очередь, директор компании «Инфосистемс», член Общественной палаты РФ Елена Дмитриева.

«У нас есть много малых компаний и технологических стартапов. Излишнее регулирование может помешать их развитию, а значит, помешать и развитию нашей отечественной цифровой экономики. Важно не только возлагать ответственность на онлайн-платформы, но и работать с людьми, повышать их цифровую грамотность. Мы можем иметь прекрасную систему МВД, но если человек добровольно идет в гущу хулиганов, рискуя найти приключения, то МВД не всегда будет в силах помочь», — пояснила общественница.

Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Журавлев предлагает также ввести механизм гражданско-правовой компенсации за противоправное использование данных.



Ассоциация юристов России призывает предоставить людям возможность самостоятельно подавать иски о нарушении своих прав и требовать от онлайн-сервисов, нарушивших законодательство, компенсацию в размере от десяти тысяч рублей до миллиона. Согласно нашему предложению, ответственность оператора наступает только при наличии на нем доказанной вины. При этом бремя доказывания ляжет исключительно на ответчика, поскольку гражданин — сторона более слабая. Между прочим, при административных правоотношениях приводить в исполнение постановления суда в зарубежных странах нельзя, а при гражданско-правовых — вполне можно. Для этого есть все необходимые международные соглашения, — сказал Журавлев.

«За десять лет IT-корпорации заняли треть инвестиционного рынка США. Рост капитализации таких компаний обусловлен не только находящимися в их собственности программами, но и накопленными данными о миллиардах интернет-пользователей. Если позволить этим платформам продолжать монополизацию рынка данных, то вскоре они возьмут под контроль всю мировую политику и экономику. Поэтому необходимо из года в год совершенствовать систему контроля за хранением и обработкой персональных данных граждан», — подытожил член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения АЮР, заместитель генерального директора по правовым вопросам АНО «ИРИ» Борис Единин.