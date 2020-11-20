Названы 3 причины, из-за которых COVID-19 может вызвать «тихую гипоксию»

Команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, кто больше всего подвержен риску поражения легких при коронавирусе. Covid-19 может вызывать не только видимые симптомы, например, кашель и температуру, но и совсем незаметные.

Например, у многих заболевших врачи диагностируют «тихую гипоксию», состояние, когда уровень кислорода в крови медленно снижается, пагубно влияя на жизненно важные органы.

Первые симптомы, указывающие на гипоксию, это одышка и чувство слабости у больных коронавирусом. Даже легкие симптомы могут указывать на то, что организм находится в состоянии кислородного голодания.

В начале пандемии было сложно понять, как начинается эта «тихая гипоксия». Некоторые пациенты с коронавирусом испытали уровень кислорода в крови, практически несовместимый с жизнью. Как правило, у таких больных практически не было никаких признаков патологии, когда они проходили сканирование легких, — пишут авторы работы.

Ученые разработали компьютерную модель, которая показала три различных сценария, которые помогают объяснить, как и почему легкие перестают снабжать кислородом кровоток. Коронавирусная гипоксия, вероятно, вызвана комбинацией биологических механизмов, которые могут одновременно возникать в легких пациентов COVID-19.

В норме легкие выполняют необходимую для жизни функцию газообмена, обеспечивая кислородом каждую клетку тела. Здоровые легкие поддерживают уровень насыщения крови кислородом на уровне от 95 до 100 процентов. Если уровень опускается ниже 92 процентов, это вызывает беспокойство, и пациенту может потребоваться кислородная ингаляция.

Гипоксия — это коварное состояние, которое может никак себя не проявлять. Но чаще всего она выражается в виде одышки, головных болей, чувства тяжести в груди. Для таких случаев лучше иметь дома небольшой кислородный баллончик, который продается в обычной аптеке. Безусловно, при таком состоянии нужно вызывать скорую. А до ее приезда можно подышать кислородом, чтобы улучшить свое состояние, — пояснил ridus.ru пульмонолог Сергей Пурясев.

В своем исследовании ученые пишут, что обычно, если легкие не принимают много кислорода из-за повреждения от инфекции, кровеносные сосуды сжимаются в этих областях. При такой ситуации у обычного человека кровь начинает снабжать легочную ткань, помогая ей в работе.

Новые клинические исследования показали, что легкие некоторых пациентов COVID-19 утратили способность ограничивать кровоток в уже поврежденных тканях и, напротив, потенциально открывали эти кровеносные сосуды еще больше.

Ученые обнаружили, что для снижения уровня кислорода в крови до уровня, наблюдаемого у пациентов COVID-19, кровоток действительно должен быть намного выше нормального в областях легких, которые больше не могут принимать кислород.

Когда слизистая оболочка кровеносных сосудов воспаляется от инфицирования COVID-19, внутри легких могут образоваться крошечные сгустки крови, которые потенциально могут вызвать тихую гипоксию. Но этого все равно недостаточно, чтобы снизить уровень кислорода в крови до критической отметки.

Также ученые проверили, нарушает ли COVID-19 взаимосвязь между нормальным кровотоком и дыханием. Оказалось, что это тоже увеличивает риск появления гипоксии.

Результаты показывают, что сочетание всех трех факторов, вероятно, увеличивает риски на тяжелое течение коронавируса.