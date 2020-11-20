Еще одна вакцина готовится к массовому применению в декабре

Еще одна фармацевтическая компания заявила о том, что будет готова предоставить вакцину от коронавируса к декабрю этого года. Немецкая фирма BioNTech, которая совместно с Pfizer разрабатывала вакцину, планируют уже в этом году начать массовое применение в США.

Мы стараемся изо всех сил. В наших ближайших планах подать заявку на экстренное использование своей вакцины в США, — заявили представители компаний.

Напомним, что BioNTech входит в ТОП-3 лидера «гонки вакцин», в которой также участвуют компания Moderna и Национальный центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Высокие показатели эффективности этих вакцин дали надежду на то, что пандемия, которая унесла жизни более 1,3 миллиона человек, скоро закончится.

США, ЕС и другие страны уже заказали сотни доз ведущих вакцин. По оценкам экспертов, если фармацевтические компании завершат свои исследования в ближайшее время, то к осени 2021 года получится вакцинировать 60−70% населения.

По словам директора BioNTech Угура Сахина, более 30 стран уже сделали предзаказ на первые дозы коронавирусной вакцины. В отличие от Moderna, которые с ростом готовности вакцины стали поднимать цену на продукт, BioNTech обеспокоена тем, как бедные страны смогут купить нужное количество доз вакцины.

Сейчас компания ведет переговоры с ВОЗ и фондом Билла Гейтса, которые могут частично помочь этим странам. Ожидается, что цена одной дозы вакцины компаний BioNTech и Pfizer составит 17 евро. Всего нужно сделать две инъекции вакцины с перерывом в 28 дней.

По мнению Сахина, потребуется минимум год для того, чтобы привить большую часть желающих.

Напомним, что вакцина BioNTech и Pfizer разрабатывается с помощью экспериментальной технологии мРНК. Она стимулирует выработку вирусных белков, которые имитируют коронавирус, обучая иммунную систему человека распознавать его присутствие.

Ее главная проблема заключается в том, что ее необходимо хранить при температуре -70°C. В компании рассказали, что для хранения и транспортировки вакцины будут использовать специальные термосы. Уже сейчас компания работает над тем, чтобы второе поколение вакцин могла сохраняться при более высоких температурах.