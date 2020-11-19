В Крыму стали делать гробы из картона

В Крыму наладили производство картонных гробов.

Производители объяснили такое необычное решение несколькими причинами.

Во-первых, благодаря этому будет сохраняться экология.

Как отметил основатель компании-производителя Юрий Пефтиев, гробы из картона — экологичные изделия. Кроме того, по его словам, они сгорают в десятки раз быстрее, а энергоресурсов тратится в десятки раз меньше.

Пефтиев также заявил, что люди, покупающие такие гробы, экономят деньги.

В свою очередь директор крематория Михаил Ремез рассказал, что для придания индивидуальности на крышку картонного гроба можно наносить любую фотопечать. Изображение будет выбирать заказчик. «Рыбаку — рыбалка, танкисту — танки», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что в Москве с учетом ограничительных мер и санитарно-эпидемиологической безопасности ввели новую услугу, теперь умерших от коронавирусной инфекции будут хоронить в гробах со стеклянными крышками.

В ГБУ «Ритуал» уточнили, что промежуточная крышка будет выполнена из оргстекла, ее смонтируют в дополнение к основной. Все соединения полностью герметичны. Подобная технология убережет граждан от возможных злоупотреблений во время организации доступа родственников на церемонию прощания с умершим, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция.