Помог ли Германии строгий карантин в борьбе со второй волной COVID-19

Тотальный карантин в Германии принес первый положительный результат: рост числа заболевших плавно снижается. Но количество зараженных коронавирусом по-прежнему много, отмечают местные политики.

Напомним, что со 2 ноября и до конца осени в Германии действует карантин из-за второй волны пандемии.

В стране прекратилась работа театров, кинотеатров, фитнес-клубов, косметических и массажных студий, тату-салонов. Предприятия общественного питания вновь начинали работать только на вынос или через сервис доставки.

Карантин оказал положительный эффект, хотя число новых случаев заболевания с тех пор возросло. Важно то, что в этот четверг, 19 ноября, было зарегистрировано 22 609 случаев — примерно столько же, сколько и неделю назад. Число случаев заболевания стабилизировалось на высоком уровне в последние две недели и больше не растет, — сказал глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.

Местные власти уверены, что они находятся на верном пути, однако эпидемиологическая ситуация в стране остается очень серьезной. Вилер не исключает, что из-за большого количество больных некоторые больницы вскоре будут переполнены и уже не смогут оказывать пациентам должную помощь.

В Германии в активной фазе болезни находятся 285 516 человек, из них 3 561 в критическом состоянии. Уровень летальности составляет 1,57%. Число пациентов с COVID-19, находящихся в реанимации, резко возросло с чуть более 360 человек в начале октября до более чем 3500 в настоящее время.

Канцлер Ангела Меркель заявила, что власти пока не планируют вводить более строгие карантинные меры.