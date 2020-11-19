«Скоро все затрещит по швам»: в Госдуме сравнили интернет с ядерной бомбой

Депутат Госдумы Сергей Вострецов заявил, что интернет может иметь столь же разрушительную силу, как и ядерные бомбы в руках террористов.

Он пояснил, что, хотя атомная энергия взята человечеством под контроль, опасность ядерной войны никуда не ушла.

Я бы сравнил интернет-платформы с достижениями в области ядерной энергии: они могут быть воплощены как в атомных станциях, так и в атомных бомбах, — сказал Вострецов в беседе с ФАН.

По его словам, именно благодаря усилиям таких «монстров», как Facebook и YouTube, нагнетается напряженная обстановка на Ближнем Востоке и во многих странах бывшего СССР.

Скоро все затрещит по швам (даже на Западе!), если мы не умерим аппетиты Билла Гейтса, Марка Цукерберга и всех остальных. Это из-за них мы рано или поздно погрузимся в мир хаоса! — заявил депутат в интервью изданию.

Вострецов подчеркнул, что глобальные корпорации, построившие свой успех на стяжательстве, не имеют никакого морального права принимать решения за людей и за целые государства, указывая им, что такое хорошо и что такое плохо.

По мнению депутата, давать оценку тем или иным СМИ и их контенту является суверенным правом страны. «И новый закон будет способствовать юридическому закреплению этого права», — подытожил он.

Ранее в Госдуму поступил законопроект, предусматривающий введение санкций, в том числе штрафов и блокировки, для иностранных интернет-ресурсов за цензуру. Авторами документа стали депутаты от «Единой России», КПРФ и сенатор Алексей Пушков.

Санкции в отношении иностранных соцсетей, видеохостингов, платформ для блогов и других ресурсов предлагается наложить, если они ограничивают доступ к «общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или ее граждан». Предусматривается штраф на сумму от нескольких тысяч до трех миллионов рублей.