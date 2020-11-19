Уролог рассказал, как COVID-19 сказывается на мужском здоровье

В самом начале пандемии ученые заявили, что коронавирус негативно влияет на мужское здоровье. В частности, болезнь может привести к бесплодию. Так как весной было не так много исследований на эту тему, врачи не могли подтвердить или опровергнуть эту информацию.

«Ридус» побеседовал с врачом высшей категории, урологом-андрологом Петрищевым Владленом Станиславовичем, который рассказал, что известно сейчас о вирусе SARS-CoV-2 применительно к мужской репродуктивной системе.

К настоящему времени, по мнению авторитетных профессиональных организаций, влияние коронавируса SARS-CoV-2 на мужскую фертильность остается неясным. Однако потенциально мужская репродуктивная система может быть уязвима для вируса в отношении его передачи и снижения оплодотворяющей способности спермы. Другими словами, вирус может быть недооцененным в этом плане, что требует дальнейших исследований, — пояснил ridus.ru Петрищев.

Нам известно, что вирус чаще поражает мужчин, чем женщин (в среднем 2,7 к 1). Кроме того, установлено более тяжелое течение заболевания у мужчин. Для многих вирусов, в том числе вируса, вызывающего COVID-19, характерно повышение температуры тела, длительная лихорадка и интоксикация.

Исследования показали, что при высокой температуре тела сперматогенез может угнетаться на срок вплоть до 3-х месяцев, объяснил уролог. В этой связи необходимо разграничить временные эффекты вируса, связанные с общим для вирусов токсическим влиянием, и стойкое, необратимое поражение сперматогенеза.

Текущий коронавирус является ближайшим родственником вируса SARS-CoV, вызвавшего в 2002 году вспышку инфекции в Китае. У последнего была отмечена способность вызывать бесплодие у мужчин: у 6 мужчин, умерших от инфекции, в яичках обнаружили воспаление — орхит. Яички, впрочем, как и ряд других органов, имеют в своих клетках специальный фермент, позволяющий вирусу проникать внутрь. Этот фермент называется ACE2.

Повышенная активность этого фермента наблюдается у мужчин 30-ти летних в сравнении с 20 и 60-ти летними, то есть самый репродуктивный возраст оказывается и самым уязвимым. К настоящему времени недостаточно наблюдений, чтобы сказать, как часто бывает орхит при COVID-19, но, по крайней мере теоретически, потенциал для поражения яичек у вируса существует. Есть наблюдения, что репродуктивные гормоны, регулирующие мужскую фертильность, могут быть под воздействием вируса. Отмечено снижение тестостерона у мужчин с активной инфекцией, — рассказал ridus.ru врач высшей категории Петрищев Владлен Станиславович.

Может ли вирус передаваться половым путем?

Большинство опубликованных исследований, за исключением одного, не выявило присутствия вируса в мужском репродуктивном тракте (яичках, сперматозоидах, семенной жидкости). Таким образом, в настоящий момент нет убедительных данных о присутствии вируса и возможности его передачи через семенную жидкость, но таковой риск нельзя исключить. При этом доказанный воздушно-капельный путь передачи между двумя партнерами в случае острой инфекции у одного из них, безусловно, присутствует.

Мужчинам, перенесшим COVID-19 и планирующим обзавестись детьми в ближайшем будущем, может быть рекомендовано андрологическое обследование. На сегодняшний день врачи считают, что не стоит откладывать планирование ребенка из-за пандемии.