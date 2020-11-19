Может ли самоизоляция ослабить иммунитет человека

Во время режима самоизоляции многие беспокоятся, что отсутствие контактов с другими людьми может ослабить иммунную систему. Авторы нового исследования решили рассказать, как длительная изоляция скажется на нашем иммунитете.

Во время пандемии врачи советуют сократить количество контактов с другими людьми, которые могут быть потенциально больны. Также рекомендуется соблюдать дистанцию в два метра. Но поверьте, от этих ограничений ваш организм не перестанет сталкиваться с огромным числом бактерий и микробов, — говорят ученые из Йельского университета.

Дело в том, что и до коронавируса мы ежедневно подвергались воздействию микробов. Иммунная система здорового человека к этому привыкла.

Эксперты говорят, что любой, кто хочет укрепить свой иммунитет во время пандемии, должен не паниковать, а соблюдать стандартные рекомендации: питаться здоровой пищей, делать зарядку и спать не менее 8 часов.

Эти банальные вещи действительно оказываются сильное влияние на нашу иммунную систему.

Также эксперты отмечают, что во время пандемии многие стали дезинфицировать все вокруг. Такое частое использование антисептиков может привести к тому, что организм привыкнет к такой «заботе» и перестанет сам фильтровать полезные и опасные бактерии.

Массовое применение дезинфицирующих средств может привести к всплеску аллергических заболеваний. В стерильных условиях, без взаимодействия с естественной средой, иммунная система начинает ослабевать.

