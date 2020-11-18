Эксперт: Путин предостерег чиновников от приукрашивания ситуации с COVID-19

Президент России Владимир Путин сообщил о непозволительной медлительности региональных властей при освоении средств, выделенных на борьбу с пандемией коронавируса (COVID-19). В частности, речь идет о деньгах, предназначенных для обеспечения больных бесплатными лекарствами.

Путин напомнил, что на закупку медикаментов правительство направило регионам пять миллиардов рублей. Президент поручил губернаторам «принять исчерпывающие меры по обеспечению граждан бесплатными лекарствами при амбулаторном лечении».

Также поручаю правительству проанализировать положение дел в каждом субъекте Российской Федерации и при необходимости направить дополнительные ресурсы туда, где средств действительно не хватает в связи с ростом числа пациентов, получающих лечение на дому, — заявил глава государства на совещании с членами Кабинета министров.

По мнению Владимира Путина, ситуация с коронавирусом в России остается контролируемой, хотя в ряде регионов страны она непростая.

«Относительно низкие показатели заболеваемости в других регионах не должны нас успокаивать, а напротив, это может вызывать вопросы к качеству диагностики и своевременному выявлению болезни, к организации амбулаторного наблюдения и эффективности лечения на дому», — сказал Путин.



Региональные власти получили самые широкие полномочия в борьбе с пандемией, а значит, спрос с них будет высоким, предупредил президент. «Ответственность с федеральных структур, с правительства тоже никто не снимает», — добавил Владимир Путин.

«Очень важно, что главы субъектов и члены правительства несут личную ответственность, — прокомментировал член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Константин Комков. — Таким образом Владимир Путин предостерег чиновников от приукрашиваний и благостных отчетов, которые сегодня никому не нужны. Президент четко дал понять, что у него хватит аппаратных средств, чтобы держать ситуацию под контролем, несмотря на приукрашенные данные, которые иногда регионы отправляют в федеральный центр. Необходимы реальные дела и конкретные результаты. Это касается и лекарственного обеспечения, и поддержки медицинских работников, и социальной защиты граждан».