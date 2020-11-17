В Совфеде предлагают ужесточить закон об иностранных агентах
- 17 ноября 2020, 15:54
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета намерена внести в Госдуму законопроект, который предусматривает ограничение иностранного финансирования митингов и прочих публичных мероприятий.
Кроме того, сенаторы выступили с инициативой ввести ответственность (вплоть до уголовной) за нарушение порядка маркировки о статусе иноагента в материалах СМИ.
Уголовная ответственность может быть применена за повторное неисполнение установленных законом требований. То есть нарушение правил ведет в первую очередь к административной ответственности. И лишь грубое нарушение законодательства может привести к ответственности уголовной, — сказал член комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.
Он обратил внимание, что регистрация организаций и физических лиц в качестве иностранных агентов вовсе не означает прекращения их деятельности на территории России. Речь идет исключительно «об определенной отчетности и маркировке».
Сенатор Елена Афанасьева в свою очередь предложила считать иностранными агентами не только получающие иностранное финансирование зарегистрированные некоммерческие организации, но и общественные структуры, работающие без юридической регистрации. «Но при этом они должны заниматься политической деятельностью и получать зарубежное финансирование», — заявила Афанасьева.
Также она призывает наделять статусом иностранного агента физических лиц, которые «ведут политическую деятельность либо собирают информацию военно-технической направленности».
Но они, еще раз подчеркну, должны действительно находиться под иностранным воздействием, получая финансовое вознаграждение из-за рубежа, — заключила сенатор.
«Приравнивание физических лиц, занимающихся политической деятельностью на иностранные деньги, к НКО-иноагентам — шаг разумный. В то же время, на мой взгляд, необходимо законодательно запретить этим людям занимать государственные должности. Отмечу, что мы говорим о конкретной политической деятельности, а не о различных культурных проектах», — добавил первый замглавы комиссии Общественной палаты России по развитию информационного общества Александр Малькевич.
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