В Совфеде предлагают ужесточить закон об иностранных агентах

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета намерена внести в Госдуму законопроект, который предусматривает ограничение иностранного финансирования митингов и прочих публичных мероприятий.

Кроме того, сенаторы выступили с инициативой ввести ответственность (вплоть до уголовной) за нарушение порядка маркировки о статусе иноагента в материалах СМИ.

Уголовная ответственность может быть применена за повторное неисполнение установленных законом требований. То есть нарушение правил ведет в первую очередь к административной ответственности. И лишь грубое нарушение законодательства может привести к ответственности уголовной, — сказал член комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

Он обратил внимание, что регистрация организаций и физических лиц в качестве иностранных агентов вовсе не означает прекращения их деятельности на территории России. Речь идет исключительно «об определенной отчетности и маркировке».

Сенатор Елена Афанасьева в свою очередь предложила считать иностранными агентами не только получающие иностранное финансирование зарегистрированные некоммерческие организации, но и общественные структуры, работающие без юридической регистрации. «Но при этом они должны заниматься политической деятельностью и получать зарубежное финансирование», — заявила Афанасьева.

Также она призывает наделять статусом иностранного агента физических лиц, которые «ведут политическую деятельность либо собирают информацию военно-технической направленности».

Но они, еще раз подчеркну, должны действительно находиться под иностранным воздействием, получая финансовое вознаграждение из-за рубежа, — заключила сенатор.

«Приравнивание физических лиц, занимающихся политической деятельностью на иностранные деньги, к НКО-иноагентам — шаг разумный. В то же время, на мой взгляд, необходимо законодательно запретить этим людям занимать государственные должности. Отмечу, что мы говорим о конкретной политической деятельности, а не о различных культурных проектах», — добавил первый замглавы комиссии Общественной палаты России по развитию информационного общества Александр Малькевич.