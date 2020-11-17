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Эксперт о ротации в СПЧ: замена теоретиков на специалистов-практиков

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© Антон Новодережкин/ТАСС

© Антон Новодережкин/ТАСС

Ротация в Совете по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) является плановой, и искать в ней какой-либо подоплеки не стоит. Продолжается политика главы СПЧ Валерия Фадеева, который делает ставку на специалистов-практиков, заявила в интервью ridus.ru политтехнолог Алена Август.

«Совет по правам человека — не просто структура, зачищающая всех от всего. Хотелось бы, чтобы данная организация была эффективна по тем направлениям, которые сегодня актуальны. Поэтому происходит замена теоретиков-правозащитников на компетентных специалистов-практиков. Ведь проблемами застройки и городских инноваций должны заниматься люди, причастные к строительной отрасли, а проблемами цифровой отрасли — люди из IT-сферы», — пояснила эксперт.

Как ранее писал ridus.ru, из состава СПЧ были исключены главный научный сотрудник Института социологии РАН Светлана Айвазова, председатель президиума Московской коллегии адвокатов «Адвокатское партнерство» Юрий Костанов, директор Института права и публичной политики Ольга Сидорович, а также доцент кафедры теории и истории права Высшей школы экономики Анита Соболева.

Новыми членами Совета по правам человека стали заместитель главного редактора журнала «Русский репортер» Марина Ахмедова, президент Акционерного общества «Крибрум» Игорь Ашманов, президент отделения Международной академии архитектуры в Москве Андрей Боков, бывший судья Вологодского областного суда Галина Осокина и президент Межрегиональной общественной организации «Ассоциация онкологических пациентов „Здравствуйте!“» Ирина Боровова.

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