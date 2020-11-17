Медики назвали самые полезные и эффективные упражнения для долголетия

Медики из Массачусетской больницы опубликовали исследование, в котором рассказали, какие упражнения являются самыми эффективными для поддержания здоровья.

То, что регулярные занятия спортом способствуют хорошему здоровью, является само собой разумеющимся, но в последнее время ученые занимаются поиском самых эффективных и полезных упражнений.

Новое исследование было направлено на изучение того, как короткие, но интенсивные упражнения влияют на метаболическую функцию и здоровье в целом.



Нас особенно интересовало то, как кратковременные физические нагрузки влияют на уровень циркулирующих метаболитов, которые управляют такими ключевыми функциями организма, как инсулинорезистентность, — пишут ученые.

В исследовании приняли участие 411 мужчин и женщин, чьи медицинские карты проанализировали ученые. Особое внимание исследователи уделили здоровью сердца. Они попросили участников сделать интенсивные физические упражнения, чтобы измерить уровень метаболитов до, во время и после зарядки.

Оказалось, что 12-минутная интенсивная разминка высвобождает до 80 процентов метаболитов, которые благотворно влияют на здоровье в целом.

В частности, снижают риски появления болезней сердца, диабета, а также увеличивают продолжительность жизни.

Наше исследование показало, что даже короткая, но интенсивная разминка положительно влияет на здоровье человека. Мы начинаем лучше понимать молекулярные основы того, как физические упражнения влияют на организм, — заключили ученые.

Это открытие может быть полезно тем, кто обычно не находит свободного времени для занятий спортом. Короткие тренировки, например, табата или другой комплекс упражнений, всего за пару минут могут улучшить ваше здоровье и продлить жизнь.