Президент Армении заявил о неизбежности внеочередных парламентских выборов

В Армении необходимо провести внеочередные парламентские выборы, а до тех пор передать управление государством правительству национального согласия, заявил президент страны Армен Саркисян.

Он признал поражение Армении как на поле боя, так и на дипломатической, и международной площадках.

По его словам, с учетом сложившейся ситуации и требований общественности, очевидно, что во избежание внутриполитических потрясений проведение внеочередных парламентских выборов неизбежно.

«До этого управление страной будет передано высокопрофессиональному правительству национального согласия», — приводит «Интерфакс» текст послания Саркисяна.

Президент добавил, что большинство представителей различных сфер общественной и политической жизни, с которыми он встречался, согласны в одном — необходима отставка премьер-министра или прекращение его полномочий, а также проведение внеочередных парламентских выборов.

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Как писал ранее ridus.ru, премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал армянских военных вернуться из Нагорного Карабаха в Ереван и выяснить отношения со «скулящей под стенами» оппозицией, которая считает прекращение войны предательством.

Общественность расценила это заявление премьера как попытку установления военной диктатуры и сигнал к расправе с протестующими.

Напомним, массовые протесты с требованием немедленной отставки Пашиняна не утихают в Ереване с момента, когда стало известно о заключении соглашения с Азербайджаном о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, по условиям которого азербайджанская сторона вернула себе контроль над ключевыми районами этого спорного региона.

Еще в ночь на 10 ноября протестующие против прекращения войны в Карабахе захватили и разгромили здание парламента Армении, а также напали на председателя парламента страны Арарата Мирзояна. Официальная резиденция премьера в Ереване также была разграблена.