Попова продлила до 2022 года действие правил профилактики COVID-19

До 1 января 2022 года продлен срок действия постановления о санитарно-эпидемиологических правилах профилактики COVID-19.

Таким образом, главный санитарный врач России Анна Попова внесла изменения в майское постановление «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил «Профилактика коронавирусной инфекции».

«Слова «до 1 января 2021 года» заменить словами «до 1 января 2022 года», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Это означает, что еще на год продлевается действие двухнедельной самоизоляции для контактировавших с зараженным COVID-19, а также соблюдение социальной дистанции и ношение медицинских масок.

Кроме того, согласно внесенным изменениям, срок проведения тестов на наличие коронавируса теперь ограничен 48 часами, а выписка переболевших COVID-19 разрешается после одного отрицательного ПЦР-теста.

При этом новый документ Роспотребнадзора хотя и обязывает COVID-контактных россиян по-прежнему уходить на самоизоляцию минимум на две недели, но позволяет им возвращаться к активной общественной жизни без обязательного тестирования.

Согласно постановлению, «выписка контактных лиц, у которых не появились клинические симптомы в течение всего периода медицинского наблюдения», осуществляется «без проведения лабораторного исследования на COVID-19».

По данным оперативного штаба на 16 ноября, уровень заболеваемости COVID-19 в России побил новый рекорд — 22 778 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в сутки. В авангарде распространения болезни традиционно идут Москва и Санкт-Петербург.

За весь период пандемии в России зарегистрировано 1 948 603 случаев заражения коронавирусом и 33 489 летальных исходов.

Глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун сообщил, что с нового года в тариф обязательного медицинского страхования (ОМС) включат и мероприятия по борьбе с коронавирусом.

