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В МВД собрались раскрывать преступления с помощью ДНК животных

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© pexels.com

© pexels.com

В настоящее время прорабатывается возможность использования ДНК животных для раскрытия экологических преступлений.

В Экспертно-криминалистическом центре (ЭКЦ) МВД РФ пояснили, что таким способом можно будет пресечь незаконную добычу и оборот.

В 2020 году уже были опробованы методики использования ДНК, а на следующий год запланированы научно-технические работы в этом направлении.

«Современные технологии исследования ДНК позволят получать больше информации, используемой в качестве доказательств в раскрытии и расследовании преступлений», — рассказали «360» в пресс-службе ЭКЦ.

Как отмечает телеканал, ранее СМИ уже сообщали об использовании ДНК животных для расследования преступлений. В частности, такой анализ позволит определить вид рыбы, которую поставщики отправляют на экспертизу. Кроме того, с помощью ДНК можно будет узнать, кому именно принадлежит черная икра. Специалисты утверждают, что анализ достаточно простой и занимает всего пару дней.

Ранее сообщалось, что правоохранителям Свердловской области удалось с помощью ДНК установить личность подозреваемого в убийстве трех человек и преступлениях сексуального характера, которые были совершены 24 года назад.

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